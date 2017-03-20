Вас мучает совесть из-за отпуска? А японцев - да

РИА Новости Украина

Согласно опросу 59% японцев испытывают чувство вины, когда берут оплачиваемый отпуск. Такой результат показало "Международное статистическое исследование в отношении оплачиваемого отпуска в 26 странах мира", проведенное крупнейшей в Азии туристической компанией Expedia. В этом необычном рейтинге японцев опережают только южнокорейцы: 69% испытывают тревогу и чувство вины, когда уходят в оплачиваемый отпуск.

Европейцев в целом такая статистика может удивить. Ведь во многих странах Европы большинство работников с удовольствием берут отпуск и даже за свой счет. Чем же можно объяснить возникающее у жителей азиатских стран, славящихся своей трудоспособностью, чувство вины за вполне заслуженный отдых?

Свое мнение Sputnik высказала практикующий в России и Японии доктор психологических наук, профессор Московского Института психоанализа Надежда Мазурова: "Кроме национального менталитета, скорее всего, это планомерное воспитание с детства. Если ребенку с рождения внушают, что он не должен плакать и доставлять неприятности окружающим, а позже в школе он также должен слушаться учителя и вести себя идеально, то, когда дети взрослеют — самое страшное для них выглядеть иначе, чем другие и доставить своим поведением кому-то неприятности. Возможно, эта психологическая установка настолько въедается в сознание, что только ощущение правильного поведения и отличной работы дает состояние душевного покоя. А чувство вины даже за мельчайшее нарушение каких-то правил или некачественно выполненную работу может довести буквально до панических атак. Кстати, в стране долгое время вообще отсутствовал оплачиваемый отпуск, и японцы привыкли к этому. На уровне сознания давно сформировано: "Я должен государству, я должен компании, а не она мне должна". Наверное, по этой причине, имея сегодня заслуженный оплачиваемый отпуск, многие работники по-прежнему нередко испытывают чувство дискомфорта".

Еще один интересный факт: Япония занимает первое место в мире по количеству забытых вещей в транспорте. Люди по дороге на работу и домой просто спят, часто эмоционально и физически буквально "выгорая". Известно, что по диагнозу "смерть от переутомления", в Японии ежегодно умирает около 10 000 человек.

В то же время, именно в Японии зафиксирован наименьший процент числа людей, которые испытывают чувство "нехватки отдыха", пишет журнал President. Чем же объясняется такой феномен?

"Возможно, дело в том, что есть некоторый диссонанс между тем, что люди думают и что они чувствуют, — отмечает психолог Надежда Мазурова. — На уровне сознания, психологической установки они могут чувствовать, что отдохнули. Однако по вечерам многие не могут расслабиться, заснуть. И жалуются, что им нужно какое-то успокоительное средство: спиртное или таблетка. При этом на уровне сознания ничего подобного не ощущается — стоит надежный блок".

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Таким образом, отдыхая совсем немного, японцы чувствуют себя вполне комфортно. Культура работать сверх меры сегодня серьезно волнует власти Японии, которые стараются мотивировать граждан больше отдыхать, чтобы обезопасить их от перегрузки. И на текущий момент Япония готова принуждать работников брать хотя бы пять дней оплачиваемого отпуска в год.