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    В мире

    Япония вспоминает погибших 6 лет назад при землетрясении и цунами

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    Шесть лет назад в 14 часов 46 минут на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0 – вероятность подобного по силе стихийного бедствия выпадает один раз на 600 лет.
    Последствия землетрясения в Японии
    @The_Japan_News

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Японии в субботу, 11 марта, чтят память погибших во время землетрясения и разрушительного цунами 2011 года.

    В районе Фукусимы новое землетрясение
    Канал euronews на Youtube
    Новое землетрясение в японской Фукусиме

    Шесть лет назад в 14 часов 46 минут на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0 – вероятность подобного по силе стихийного бедствия выпадает один раз на 600 лет. Последствием подземных толчков стало цунами, высота которого доходила до 16 метров. Именно оно, а не землетрясение стало причиной гибели тысяч людей – около 93% погибло из-за цунами, масштабы которого в десятки раз превзошли все прогнозы ученых.

    Через шесть лет после трагедии 2553 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести, 15 тысяч 893 человека погибли. До сих пор более 30 тысяч человек вынуждены обитать во временном жилье – лагерях из небольших блочных домиков.

    Цунами затопило систему электроснабжения на АЭС "Фукусима-1", что привело к остановке охлаждения реакторов и бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Расплавленное топливо прожгло стенки реакторов и скопилось на дне защитных оболочек. Масштабы этого до сих пор неизвестны, попытки направить внутрь защитных оболочек роботов с камерами пока не принесли ощутимых результатов – техника выходит из строя из-за высокого уровня радиации. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет не менее 40 лет.

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