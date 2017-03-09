Командировка Парубия в Японию обошлась бюджету в 277 тыс гривен

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Командировка спикера Верховной Рады Андрея Парубия и сопровождавшей его делегации обошлась бюджету как минимум в 277,9 тыс гривен, сообщает Аппарат Верховной Рады Украины в ответ на запрос "Украинских Новостей".

"Указанная сумма была потрачена на авиаперелет, гостиницу и суточные для главы Рады, его пресс-секретаря Андрея Ковалева, советника Остапа Кривдика, первого заместителя главы комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонида Емца. При этом оплату стоимости перелета и проживания Парубия взяли на себя японцы – однако из госбюджета Украины ему было выплачены командировочные на почти 10 тыс. грн. Столько же суточных получили и перечисленные выше члены делегации. Перелет обошелся Емцу и Кривднику в более чем 50 тыс. грн., Ковалеву – в почти 46 тыс. грн", — сообщается в запросе.

ukranews.com Ответ Аппарата Верховной Рады на запрос "Украинских новостей" относительно командировки спикера Парубия в Японию

На проживание в гостинице каждый потратил более 31 тыс. грн. Спикер Парубий с сопровождающими летел самолетами турецкой и французской авиакомпаний — "Turkish airlіnes" и "Airfrance".

Андрей Парубий находился с официальным визитом в Японии по приглашению японского внешнеполитического ведомства. Программа визита предусматривала ряд встреч высокого уровня, в частности, с наследниками императорского престола, принцем Нарухито, спикером нижней палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой и главой верхней палаты советников Тюити Датэ.