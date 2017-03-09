наверх
09.03.201714:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Политика

    Командировка Парубия в Японию обошлась бюджету в 277 тыс гривен

    (обновлено: )8730
    В Аппарате Верховной Рады сообщили, что оплату стоимости перелета и проживания Парубия взяли на себя японцы, но из госбюджета Украины ему было выплачены командировочные на почти 10 тыс. грн.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Командировка спикера Верховной Рады Андрея Парубия и сопровождавшей его делегации обошлась бюджету как минимум в 277,9 тыс  гривен, сообщает Аппарат Верховной Рады Украины в ответ на запрос "Украинских Новостей".

    "Указанная сумма была потрачена на авиаперелет, гостиницу и суточные для главы Рады, его пресс-секретаря Андрея Ковалева, советника Остапа Кривдика, первого заместителя главы комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонида Емца. При этом оплату стоимости перелета и проживания Парубия взяли на себя японцы – однако из госбюджета Украины ему было выплачены командировочные на почти 10 тыс. грн. Столько же суточных получили и перечисленные выше члены делегации. Перелет обошелся Емцу и Кривднику в более чем 50 тыс. грн., Ковалеву – в почти 46 тыс. грн", — сообщается в запросе.

    ukranews.com
    Ответ Аппарата Верховной Рады на запрос "Украинских новостей" относительно командировки спикера Парубия в Японию

    На проживание в гостинице каждый потратил более 31 тыс. грн. Спикер Парубий с сопровождающими летел самолетами турецкой и французской авиакомпаний — "Turkish airlіnes"  и "Airfrance".

    Андрей Парубий находился с официальным визитом в Японии по приглашению японского внешнеполитического ведомства. Программа визита предусматривала ряд встреч высокого уровня, в частности, с наследниками императорского престола, принцем Нарухито, спикером нижней палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой и главой верхней палаты советников Тюити Датэ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Место убийцы мужчины в Днепре
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Мирослав Продан
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Уголь
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля