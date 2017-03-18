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    Россия

    Япония подготовила РФ предложения по деятельности на южных Курилах

    (обновлено: )6
    В заявлении МИД говорится, что Япония хотела бы "сделать шаг вперед в нашей общей цели" заключения мирного договора с учетом того, чтобы эти договоренности не наносили бы ущерба правовым позициям обеих сторон.
    Флаг Японии
    REUTERS Toru Hanai

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Япония подготовила предложения по совместной с Россией хозяйственной деятельности на южных Курилах и изложит их российской стороне на проходящем в Токио первом раунде консультаций заместителей глав МИД по этим проектам.

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    "Мы подготовили предложения российской стороне и хотим с ними ознакомить, а также выслушать предложения, подготовленные Россией", — сказал на открытии встречи заместитель главы японского МИД Такэо Акиба. 

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    По его словам, Япония хотела бы "сделать шаг вперед в нашей общей цели" заключения мирного договора с учетом того, чтобы эти договоренности не наносили бы ущерба правовым позициям обеих сторон.

    Со своей стороны заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил японцам, что также привез им "пакет предложений", значимых для экономического развития южных Курил и нацеленных на совместную реализацию масштабных и экономически значимых проектов. По словам Моргулова, Россия исходит из того, что эти проекты могут осуществляться только на условиях, не противоречащих российскому законодательству.

    Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. В декабре 2016 года на саммите в Японии Абэ и Путин договорились проработать вопрос о совместной хозяйственной деятельности на этих островах. В апреле Абэ собирается посетить Россию, чтобы ускорить российско-японское сотрудничество для заключения в конечном итоге мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

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