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    Навального облили зеленкой перед встречей со сторонниками в Барнауле

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    Мужчина, напавший на Навального, уехал с места происшествия на автомобиле марки Nissan Qashqai, который скрылся во дворе администрации Алтайского края, сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков.
    Алексей Навальный в зеленке
    сайт Алексея Навального

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в понедельник, 20 марта, что его облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.

    "Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые!" — написал он в своем аккаунте в Twitter.

    По словам оппозиционера, он испытал "огромное облегчение", когда выяснилось, что его обдали зеленкой.

    "Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!" — рассказал Навальный в своем блоге.

    Мужчина, напавший на Навального, уехал с места происшествия на автомобиле марки Nissan Qashqai, который скрылся во дворе администрации Алтайского края, сообщил в Twitter глава штаба оппозиционера Леонид Волков.

    Смотрите также: Навального забросали в Новосибирске пирожными

    Ранее сообщалось, что Ленинский суд Кирова назначил Навальному пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес".

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