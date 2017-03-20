наверх
21.03.201700:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Стали известны подробности встречи Порошенко с главами фракций

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (312)

    (обновлено: )36802
    Замглавы фракции БПП Ирина Луценко сообщила, что пока продолжалась встреча президента с парламентариями, премьер-министр Владимир Гройсман выходил на переговоры с МВФ. Позже к ним присоединился и сам Петр Порошенко.
    Владимир Гройсман. Петр Порошенко и Игорь Райнин
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко обсудил с главами парламентских фракций и групп ситуации, которые могут возникнуть в случае неполучения транша Международного валютного фонда (МВФ), а также последствия блокады в Донбассе, заявили после встречи председатели фракций, передает "Украинская правда".

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Меморандум с МВФ: Гройсман поднимает антисоциальную планку

    Как сообщалось, ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины, которое было намечено на 20 марта.

    Читайте также — Карасев о транше МВФ: блокадой маскируют реальные причины

    "На встрече был спикер парламента, премьер-министр, руководители фракций. Разговор в основном касался налаживания работы парламента, поиска точек соприкосновения между парламентом и Кабмином. Мы договорились, что меморандум МВФ будет объявлен, как только он будет подписан. Также мы проанализировали последствия блокады", — сказала заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.

    Она также заявила, что пока длилась встреча на Банковой, премьер-министр Владимир Гройсман выходил на переговоры с МВФ. Также после окончания встречи с депутатами к переговорам с МВФ присоединился и сам Порошенко.

    Луценко добавила, что рассмотрение вопроса предоставления транша Украине пока перенесли на конец марта.

    Читайте также — Итог блокады Донбасса: "сомалитизация" и развал Украины

    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, в свою очередь, заявил, что в Администрации президента видел премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-премьера Арсения Яценюка, председателя АП Игоря Райнина и экс-главу АП Бориса Ложкина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Гройсман. Петр Порошенко и Игорь Райнин
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Владимир Гройсман
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия