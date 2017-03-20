СБУ запретила въезд в Украину ряду политиков из ЕС за визит в Крым

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну четырем политикам из Сербии и одному из Чехии в связи с посещением ими Крыма в годовщину присоединения полуострова к РФ, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран… Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет", — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в воскресенье, 19 марта, европейские и украинские политики прибыли в Крым с трехдневным визитом.