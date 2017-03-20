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    Имена посетивших Крым украинских политиков не будут разглашены – Бальбек

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    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что "на сегодняшний день поездка украинского политика в Крым может стать самоубийством в самом прямом смысле этого слова".
    Руслан Бальбек на заседании Совета министров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Фамилии политиков украинской делегации, прибывшей в Крым, не станут разглашать ради их личной безопасности, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН
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    Делегация из стран Европы, Азии и Латинской Америки прибыла в воскресенье в Крым с трехдневным визитом, также в ее состав вошли несколько украинских политиков. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в их отношении могут быть введены санкции или заведены уголовные дела.

    "На сегодняшний день поездка украинского политика в Крым может стать самоубийством в самом прямом смысле этого слова. Сегодня на Украине в ранг государственной политики возведены репрессии за свободу слова, объективное мышление, синим пламенем горит ненависть киевского правительства к населению Крыма. В свете этих событий будет абсолютно правильно скрыть фамилии украинских политиков, чтобы не допустить над ними расправы со стороны фашиствующих молодчиков из национальных батальонов", — сказал РИА Новости Бальбек.

    По его словам, европейские ценности и демократия за последние годы приобрели совершенно другой смысл.

    "Под красивыми словами о свободе прикрывается репрессивная политика и физическое устранение всех недовольных властью", — добавил депутат.

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    Ранее Бальбек сообщил, что в воскресенье, 19 марта, европейские и украинские политики прибыли в Крым с трехдневным визитом.

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