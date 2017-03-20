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    Тука о визите в Крым украинских политиков: речь идет о деятелях из "орды "

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (86)

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    По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, речь идет "исключительно о деятелях из "орды", то есть о Плотницком и Захарченко.
    Георгий Тука. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что с визитом в Крым поехали украинцы из ДНР и ЛНР. Об этом Тука заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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    "Я ожидаю, что если это и подтвердится, то речь идет исключительно о деятелях из "орды", то есть с неконтролируемых территорий — Плотницком и Захарченко и тому подобным. Не думаю, что с территории большой Украины кто-то поехал на это сборище", — заявил Тука.

    По словам Туки, если подтвердится информация о визите в Крым иностранцев, их будет ожидать стандартная по украинскому законодательству процедура.

    "Это уже не первый случай и по поводу тех персонажей, которые совершают визиты в Крым время от времени, Служба безопасности вместе с МИД имеет алгоритм действий, так что все будет в рамках законодательства. В принципе, так же как сейчас будет с девушкой, которая имеет намерение принять участие в Евровидении от России", — заявил Тука.

    Напомним, делегация из стран Европы, Азии и Латинской Америки прибыла в воскресенье в Крым с трехдневным визитом, также в ее состав вошло несколько украинских политиков. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в их отношении могут быть введены санкции или заведены уголовные дела.

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