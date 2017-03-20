Тука о визите в Крым украинских политиков: речь идет о деятелях из "орды "

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что с визитом в Крым поехали украинцы из ДНР и ЛНР. Об этом Тука заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Я ожидаю, что если это и подтвердится, то речь идет исключительно о деятелях из "орды", то есть с неконтролируемых территорий — Плотницком и Захарченко и тому подобным. Не думаю, что с территории большой Украины кто-то поехал на это сборище", — заявил Тука.

По словам Туки, если подтвердится информация о визите в Крым иностранцев, их будет ожидать стандартная по украинскому законодательству процедура.

"Это уже не первый случай и по поводу тех персонажей, которые совершают визиты в Крым время от времени, Служба безопасности вместе с МИД имеет алгоритм действий, так что все будет в рамках законодательства. В принципе, так же как сейчас будет с девушкой, которая имеет намерение принять участие в Евровидении от России", — заявил Тука.

Напомним, делегация из стран Европы, Азии и Латинской Америки прибыла в воскресенье в Крым с трехдневным визитом, также в ее состав вошло несколько украинских политиков. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в их отношении могут быть введены санкции или заведены уголовные дела.