ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух разыскиваемых граждан Украины

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали на пунктах пропуска двух граждан Украины, объявленных в федеральных розыск за совершение преступлений, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

При попытке пересечь государственную границу Российской Федерации крымскими пограничниками задержаны двое граждан, которые разыскиваются по уголовным статьям. Задержания проведены в пунктах пропуска Джанкой и Армянск, уточнили в ФСБ.

"Сотрудником пограничного контроля выявлен гражданин Украины 1991 г.р. При проверке документов иностранца контролеру стало известно, что 26-летний мужчина объявлен в федеральный розыск по инициативе органов внутренних дел города Севастополь", — сообщили в пограничном управлении.

Гражданин Украины подозревается в хищении дорогостоящей золотой цепочки, которую он сорвал с потерпевшей, а затем скрылся с места происшествия и позднее выехал из Крыма в Украину. Подозреваемому грозит уголовное преследование с соответствии с частью 1 ст. 161 УК РФ, максимальная мера наказания за указанное деяние предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

На выездном из России направлении в пункте пропуска Армянск была задержана гражданка Украины.

"В процессе оформления документов гражданки Украины сотрудник управления установил, что предъявитель с недавнего времени объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств", — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, гражданка Украины предоставила в органы ФМС ложные сведения и фиктивные документы для приобретения российского гражданства.

Оба задержанных переданы правоохранителям, им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведутся следственные действия.

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Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.