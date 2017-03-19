В Крым прибыла делегация европейских и украинских политиков

КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 марта, европейские и украинские политики прибыли в Крым с трехдневным визитом, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

В делегацию вошло около 20 человек. В их числе депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки.

"Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России. Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове", — сказал РИА Новости Бальбек.

Депутат добавил, что делегация также представлена здравомыслящими украинскими политиками, которые "не находятся под воздействием националистического угара". "Это первый визит представителей украинской политики", — подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин держал и продолжает держать ситуацию вокруг Крыма под личным контролем.