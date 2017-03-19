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    Политика

    В Крым прибыла делегация европейских и украинских политиков

    (обновлено: )30040
    В делегацию вошло около 20 человек. В их числе депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки.
    Крым. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 марта, европейские и украинские политики прибыли в Крым с трехдневным визитом, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН
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    В делегацию вошло около 20 человек. В их числе депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки.

    "Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России. Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове", — сказал РИА Новости Бальбек.

    Депутат добавил, что делегация также представлена здравомыслящими украинскими политиками, которые "не находятся под воздействием националистического угара". "Это первый визит представителей украинской политики", — подчеркнул депутат.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин держал и продолжает держать ситуацию вокруг Крыма под личным контролем.

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