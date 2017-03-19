наверх
20.03.201700:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.05
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Крыму сообщили, чем закончатся угрозы Киева в адрес политиков ЕС

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (85)

    122
    По словам вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, украинские власти, с одной стороны, требуют, чтобы в Крым приезжали международные наблюдатели, а с другой – грозят санкциями.
    Георгий Мурадов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. Угрозы украинских властей вводить санкции за посещение Крыма приведут к тому, что скоро в Украину не сможет въехать ни один иностранец, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

    Конфискация суда Sky Moon и его груза. Видео Госпогранслужбы
    Государственная пограничная служба Украины/Facebook
    Первая в истории Украины конфискация иностранного судна за визит в Крым

    Делегация из стран Европы, Азии и Латинской Америки прибыла в воскресенье в Крым с трехдневным визитом, также в ее состав вошло несколько украинских политиков. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в их отношении могут быть введены санкции или заведены уголовные дела.

    "У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными в Украину. Видимо, это то, чего они добиваются. А ведь гости к нам приезжают только для того, чтобы своими глазами увидеть, как мирно и благополучно живет современный Крым", — сказал Мурадов.

    По его словам, украинские власти, с одной стороны, требуют, что в Крым приезжали международные наблюдатели, а с другой – грозят санкциями.

    "В действиях Киева я не вижу никакой логики", — подчеркнул вице-премьер.

    Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что Служба безопасности Украины начала проверку информации о визите украинских депутатов в Крым.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Транш МВФ. Украине снова придется подождать
    Молоток судьи
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Здание "Укрэнерго". Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Гривны
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ