Хроника 9 февраля: новые пленки Онищенко, дело Гончаренко, повестка для Кличко

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 9 февраля, в сети появилась новая запись депутата Александра Онищенко, ГПУ завела дело на народного депутата Гончаренко, а в Раде подрались нардепы от БПП Лещенко и Мельничук. В этот же день в Черкасском облсовете произошла драка из-за русского языка, а Нацсовет из-за языковых квот оштрафовал 8 радиостанций. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

С США ведутся дискуссии о предоставлении Украине оружия

Дискуссии с США относительно предоставления Украине оружия ведутся, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Он выразил убеждение, что в США отстаивают последовательную позицию относительно помощи Украине и в предоставлении помощи для проведения реформ. Кроме того Климкин заявил, что речь идет также о материальных ресурсах. "Во-первых, речь идет о деньгах, и каждый из этих лет нам предоставлялась очень существенная финансовая помощь. Сейчас в Конгресс, как вы знаете, внесен проект закона, и это очень серьезная помощь", — сказал Климкин.

Минобороны опровергает причастность Украины к гибели командира ДНР "Гиви"

Минобороны заявляет, что Украина не причастна к гибели командира батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви". Ранее Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В ДНР считают, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Обнародована новая запись Онищенко — о Порошенко и Ахметове

В интернете обнародована аудиозапись разговора депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко с, как утверждается, экс-депутатом парламента Николаем Мартыненко (представлял фракцию экс-премьера Арсения Яценюка "Народный фронт), в котором они обсуждают варианты закрытия уголовного дела против Онищенко. Ранее Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив.

Нардепы от БПП Лещенко и Мельничук подрались в Раде

В сессионном зале Верховной Рады подрались народные депутаты из президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук. Стычка произошла в центральном проходе сессионного зала, в ней также принял участие нардеп от БПП Олег Барна. На этот раз Барна заявил, что был миротворцем и только защищался. Во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

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ГПУ завела дело на нардепа Гончаренко

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура возбудила дело по факту хулиганских действий народного депутата из фракции Блок Петра Порошенко Алексея Гончаренко возле посольства Германии в Киеве. 8 февраля нардеп Алексей Гончаренко написал красной краской слово Nein! на фрагменте Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве. Президент Петр Порошенко назвал неприемлемым поведение Гончаренко у посольства ФРГ, МИД Украины тоже раскритиковал поведение нардепа.

Кличко вручили повестку в суд прямо на заседании Киевсовета

Во время заседания сессии Киевсовета депутат "Свободы" Прохор Антоненко вручил мэру Киева Виталию Кличко повестку в Дарницкий районный суд, куда его вызывают в качестве свидетеля по уголовному делу о скандальной застройке на Осокорках. Также Антоненко передал Кличко повестку, которой в суд вызывают его советника Дмитрия Белоцерковцем. Он также трижды проигнорировал судебные заседания.

Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка

На сессии Черкасского областного совета произошла драка в связи с тем, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее". Инцидент произошел во время отчета и.о. директора коммунального предприятия гостиничного комплекса "Днепр" Бориса Лебедцова. Он отказался читать отчет на украинском языке, чем вызвал возмущение депутата Юрия Ботнаря от ВО "Свобода", пишут местные СМИ.

Из-за языковых квот Нацсовет оштрафовал на полмиллиона 8 радиостанций

Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию оштрафовал восемь общенациональных и региональных вещателей за несоблюдение квот трансляции украинских песен и ведение программ на государственном языке. По результатам внеплановых проверок 9 февраля оштрафовали радио Шансон на 126 тысяч гривен и Kiss FM на 216 тысяч. Также из-за невыполнения квот были назначены штрафы нескольким региональным телерадиокомпаниям.

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Взрыв на французской АЭС

Французская энергетическая корпорация EdF подтвердила информацию о взрыве на АЭС "Фламанвиль" в департаменте Манш. В результате инцидента легкие отравления получили пять человек, раненых нет. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва. Корпорация утверждает, что угрозы для окружающей среды нет. Как сообщили РИА Новости в префектуре департамента Манш, предварительная информация указывает, что взрыв произошел в результате короткого замыкания.

Взрыв в парижском метро

В Париже на одной из станций метро прогремел взрыв. Десятки пассажиров эвакуированы. По словам местной полиции, причиной стало замыкание проводки и никакой взрывчатки на станции не было. В результате на станции произошло сильное задымление. По данным полиции, инцидент произошел из-за технической неисправности. Два человека пострадали от отравления дымом. В полиции подчеркивают, что речь не идет о теракте.

Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога постепенно становится популярной во многих странах. Древние "стоматологи" использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в 6-4 веках до нашей эры, они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметра.