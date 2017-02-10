Якубин: выходка Гончаренко - сигнал в ФРГ о несогласии с трактовкой "Минска"

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура возбудила уголовное дело против депутата ВР Алексея Гончаренко. В частности, производство открыли по факту хулиганских действий нардепа. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Накануне Гончаренко прославился тем, что баллончиком с красной краской написал слово "нет" на немецком языке на обломке Берлинской стены у посольства Германии в Киеве в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на оккупированной территории Донбасса.

Поступок народного избранника в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Отчасти это были согласованные действия, потому что мы с вами понимаем, что если мы говорим о минских соглашениях, часть находится в непубличной плоскости… И глобально посол ничего такого не сказал, что бы Петр Порошенко не обсуждал бы с Ангелой Меркель, когда он с ней встречался. Поэтому я думаю, в какой-то мере через Алексея Гончаренко был послан некий сигнал в Германию, что наш политический класс не согласен на ту интерпретацию минских соглашений, о которой в Германии говорят. Хотя, если открыть минские соглашения, о многом там написано", — заявил Якубин.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям.