По инциденту с фрагментом Берлинской стены в Киеве открыто дело - Луценко

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. После инцидента с фрагментом Берлинской стены у посольства Германии в Киеве открыто уголовное производство, сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Так, в среду народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово "нет" по-немецки.

"По факту хулиганских действий у посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и беспристрастное расследование данного факта.