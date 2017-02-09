Порошенко назвал неприемлемым поведение Гончаренко у посольства ФРГ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает неприемлемым поведение депутата парламентской фракции его партии Алексея Гончаренко, который разрисовал фрагмент Берлинской стены у посольства Германии в Киеве.

Заместитель руководителя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко накануне в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Многие его коллеги осудили этот поступок, а фракция "Радикальной партии" потребовала рассмотреть вопрос об отзыве Гончаренко из ПАСЕ. Во фракции БПП осудили действия своего коллеги, однако исключать его не намерены.

"Является абсолютно неприемлемым подобное поведение народного депутата. Это его частная позиция, она была осуждена, насколько мне известно, фракцией, и не отражает позицию политической силы (БПП — ред.)", — сказал Порошенко на прес-конференции в четверг, комментируя поведение депутата Гончаренко.

Ранее Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться в тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Депутаты Верховной Рады выразили возмущение заявлением посла, заявив, что это противоречит минским соглашениям. Парламентарии призвали МИД Украины провести с ним соответствующую беседу.

Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта в Украине в соответствии с минскими соглашениями.