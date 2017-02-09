МИД Украины раскритиковал поведение Гончаренко у посольства ФРГ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины считает, что не стоит прибегать к акциям, подобным произошедшей около посольства Германии в Киеве.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Так, в среду народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово "нет" по-немецки. Официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер назвал неподобающими действия Гончаренко.

"Несмотря на понятную негативную реакцию украинского общества и его эмоциональную составляющую, не стоит прибегать к акциям перед иностранными посольствами, как это досадным образом имело место перед немецким посольством", — сообщается в четверг на сайте МИД.

В МИД еще раз отметили, что выборы в неподконтрольных Киеву районах Донбасса могут состояться после устойчивого прекращения огня и вывода всех воинских формирований.

Читайте также — Депутаты ВР против посла ФРГ: эксперты о вспыхнувшем скандале

СМИ сообщали о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.