Нацсовет оштрафовал 8 радиостанций из-за языковых квот на 500 тыс грн

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию оштрафовал восемь общенациональных и региональных вещателей за несоблюдение квот трансляции украинских песен и ведение программ на государственном языке, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

В частности, по результатам внеплановых проверок радиовещателей относительно соблюдения ими норм законодательства о трансляции украинской песни в эфире, Нацсовет применил штрафные санкции к следующим компаниям: УК "Телевидение и радиовещание "Ютар" ("KISS FM"), ООО "Телерадиокомпания "Шансон" ("Радио Шансон"), ООО Независимой ТРК "Ірта" ("ІРТА"), ООО "Телерадіокомпанія Маяк" ("ля", "до", "соль", "ми", "соль"), "Телерадіокомпанія "Скіфія" в форме ООО ("Європа Плюс Дніпро"), ООО "Радіо "Нова хвиля" ("FM"), ООО "Телерадіокомпанія "Сімон" ("Радіо сто шість і шість"). К ООО "Телерадіовидавнича компанія "Мастер" ("Вести.Радио").

Как уточняется, штраф наложен в размере 5% суммы лицензионного сбора. Общая сумма штрафных санкций составляет более 500 тыс. грн.

В пресс-службе Нацсовета отметили, что после вступления в силу 8 ноября 2016 года изменениями в закон "О телевидении и радиовещании", телерадиоорганизации при осуществлении вещания должны обеспечивать в течение первого года трансляцию 25% общего объема песен на украинском языке, распространенных в течение суток, а также в промежутках времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00. В течение второго года после вступления в силу новелл закона эта доля должна составлять 30%, а третьего года – 35%.

Кроме того, телерадиовещатели должны обеспечивать с первого года не менее 50% суточного объема ведения передач на государственном языке, второго года — не менее 55%, а в течение третьего года — не менее 60%.

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Закон о квотах радио вступил в силу в Украине в ноябре 2016 года. Ранее более полусотни украинских певцов и музыкальных групп выступили против введения квот на минимальное количество песен на украинском языке. Украинские музыканты заявили, что считают такое решение Рады "популистским шагом, который пытается разделить украинцев по языковому принципу, и работает против единства в обществе".