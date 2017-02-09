наверх
09.02.201720:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Нацсовет оштрафовал 8 радиостанций из-за языковых квот на 500 тыс грн

    Тема:

    Языковая зачистка. Табу на русский (49)

    (обновлено: )11902
    Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию оштрафовал вещателей за несоблюдение квоты ведения программ и передач на государственном языке.
    Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания. Архивное фото
    Nmpu.org.ua

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию оштрафовал восемь общенациональных и региональных вещателей за несоблюдение квот трансляции украинских песен и ведение программ на государственном языке, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

    Радио
    flickr.com/James Cridland
    Квоты на язык. Как изменился радиоэфир Украины за месяц

    В частности, по результатам внеплановых проверок радиовещателей относительно соблюдения ими норм законодательства о трансляции украинской песни в эфире, Нацсовет применил штрафные санкции к следующим компаниям: УК "Телевидение и радиовещание "Ютар" ("KISS FM"), ООО "Телерадиокомпания "Шансон" ("Радио Шансон"), ООО Независимой ТРК "Ірта" ("ІРТА"), ООО "Телерадіокомпанія Маяк" ("ля", "до", "соль", "ми", "соль"), "Телерадіокомпанія "Скіфія" в форме ООО ("Європа Плюс Дніпро"), ООО "Радіо "Нова хвиля" ("FM"), ООО "Телерадіокомпанія "Сімон" ("Радіо сто шість і шість"). К ООО "Телерадіовидавнича компанія "Мастер" ("Вести.Радио").

    Как уточняется, штраф наложен в размере 5% суммы лицензионного сбора. Общая сумма штрафных санкций составляет более 500 тыс. грн.

    В пресс-службе Нацсовета отметили, что после вступления в силу 8 ноября 2016 года изменениями в закон "О телевидении и радиовещании", телерадиоорганизации при осуществлении вещания должны обеспечивать в течение первого года трансляцию 25% общего объема песен на украинском языке, распространенных в течение суток, а также в промежутках времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00. В течение второго года после вступления в силу новелл закона эта доля должна составлять 30%, а третьего года – 35%.

    Кроме того, телерадиовещатели должны обеспечивать с первого года не менее 50% суточного объема ведения передач на государственном языке, второго года — не менее 55%, а в течение третьего года — не менее 60%.

    Читайте также — Золотарев: квоты на эфир — это административный идиотизм

    Закон о квотах радио вступил в силу в Украине в ноябре 2016 года. Ранее более полусотни украинских певцов и музыкальных групп выступили против введения квот на минимальное количество песен на украинском языке. Украинские музыканты заявили, что считают такое решение Рады "популистским шагом, который пытается разделить украинцев по языковому принципу, и работает против единства в обществе".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе