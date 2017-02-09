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    Политика

    Гладких: у немцев хватит здравого смысла не реагировать на выходку Гончаренко

    Тема:

    Украина - Германия. Напряженность в отношениях (27)

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    Эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что каких-либо серьезных последствий на международной арене от поступка нардепа Гончаренко не будет.
    Валентин Гладких
    Facebook Валентина Гладких

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Алексей Гончаренко в среду написал баллончиком с красной краской слово "Nein", что означает "нет", на обломке Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве. Позже он написал об этом и выложил фотографии на своей странице в Facebook. Свои действия Гончаренко назвал акцией протеста против заявлений посла Германии Эрнста Райхеля по поводу выборов на неподконтрольной территории Донбасса.

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    Будет ли это иметь какие-то последствия для Украины, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат философских наук, эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.

    "Я думаю, что каких-либо серьезных последствий на международной арене от этого поступка не будет. Безусловно, что это очень неприятно, и это не добавляет баллов украинской дипломатии, украинским политикам. Но я думаю, что у немцев, у немецких дипломатов и у немецких политиков хватит здравого смысла, и они не станут реагировать на такие вот выходки. А украинским политикам — Гончаренко, затем этим так называемым еврооптимистам, которые также первыми начали эту истерику еще в стенах ВР под руководством Гопко, им надо просто много учиться", — заявил эксперт.

    "А пока они еще не поняли, что они являются политиками. Что политика — это достаточно специфический вид человеческой деятельности, он требует определенных знаний и навыков, которых сейчас у них нет. Они все пришли в политику из других секторов. И многие из них там оказались совершенно случайно. Некоторые из них начал эволюционировать и учиться, а некоторые так и остались на уровне таких вот непризнанных художников-гениев, как Леша Гончаренко, который до сих пор не может понять, он кто — он художник, перформансы создает, или он все-таки политик", — добавил Гладких.

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