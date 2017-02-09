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    Кличко вручили повестку в суд прямо на заседании Киевсовета

    (обновлено: )67
    Во время заседания сессии Киевсовета депутат "Свободы" Прохор Антоненко вручил мэру Киева Виталию Кличко повестку в Дарницкий районный суд, куда его вызывают в качестве свидетеля по уголовному делу о скандальной застройке на Осокорках.
    Владимир Тищенко/Youtube

    "Мэр столицы отбивался, как мог, но повестку все равно получил. Кличко уже трижды игнорирует повестки и не является в суд. Нежелание давать показания в суде объясняется тем, что ему придется под присягой объяснять, почему он как мэр столицы не дал распоряжение благоустройства снести незаконно установленный забор возле ст. м. Осокорки, в результате чего там и произошла кровавая бойня 19 мая 2015", — написал Антоненко на своей странице в Facebook.

    Также Антоненко передал Кличко повестку, которой в суд вызывают его советника Дмитрия Белоцерковцем. Он также трижды проигнорировал судебные заседания.

    Заседание начнется в пятницу в 10:00 в Дарницком районном суде.

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