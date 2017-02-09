Кличко вручили повестку в суд прямо на заседании Киевсовета

"Мэр столицы отбивался, как мог, но повестку все равно получил. Кличко уже трижды игнорирует повестки и не является в суд. Нежелание давать показания в суде объясняется тем, что ему придется под присягой объяснять, почему он как мэр столицы не дал распоряжение благоустройства снести незаконно установленный забор возле ст. м. Осокорки, в результате чего там и произошла кровавая бойня 19 мая 2015", — написал Антоненко на своей странице в Facebook.

Также Антоненко передал Кличко повестку, которой в суд вызывают его советника Дмитрия Белоцерковцем. Он также трижды проигнорировал судебные заседания.

Заседание начнется в пятницу в 10:00 в Дарницком районном суде.