Недзвецкий: Порошенко либо циник, либо страдает одной из форм шизофрении

РИА Новости Украина

Подписанные Петром Порошенко дискриминационные поправки в закон Украины об образовании нарушают права национальных меньшинств этой страны, включая россиян, поляков, венгров и румын. Самую жесткую позицию заняла Венгрия, ее МИД заявил, что заблокирует все инициативы Киева и любое движение Украины в сторону европейской интеграции.

Жесткая позиция Венгрии нашла поддержку у соседних стран, однако не у всех. Польский МИД заявил, что не будет задействовать механизмы оказания давления на Украину. Кроме того, вчера стало известно, что Польша и Украина подпишут декларацию, подтверждающее право нац. польского меньшинства получать образование на родном языке. Такой поступок Варшавы в Будапеште расценили как предательство. Ведь совсем недавно поляки принимали в Варшаве Виктора Орбана и сказали в его адрес много теплых слов.

О том, почему официальные власти Польши не поддержали Венгрию, своего давнего и верного союзника в интервью Sputnik Polska размышляет независимый публицист Януш Недзвецкий (Janusz Niedzwiecki).

"Венгрия в глубоком шоке. Польша нас предала" — под таким заголовком вышла статья на портале onet.pl. Речь идет о статусе венгерского меньшинства в Закарпатье, на западе Украины. Как вы оцениваете в этом случае позицию властей Польши?

— Я с удивлением воспринял позицию РП, нашего МИДа, ее трудно объяснить, ведь на самом деле поправки в закон об образовании Украины урезают права представителей всех национальных меньшинств. Киев нарушает элементарные принципы Евросоюза и на самом деле порождает дискриминацию. Так что, позиция нашего МИДа меня просто поразила! И я удивлен, что Польша вот так демонстративно выступила против Венгрии. Это глупо и вредно. Официальные польские власти провернулись спиной к Венгрии. А, между тем, эта страна едва ли не последний союзник Польши в Евросоюзе. Короче, на мой взгляд, позиция нашего МИДа неправильная. Правда, нужно помнить, что Польша, прежде всего, ориентируется на США. В целом, вся эта ситуация весьма тревожная и грустная.

Венгрия не сомневается, что Польша предала своего давнего и верного союзника. Ведь Будапешт всегда поддерживал решения Варшавы, где, кстати, недавно побывал с визитом Виктор Орбан и услышал много тёплых слов в свой адрес от польских политиков…

— К сожалению, именно так! Мне, как поляку, неприятно, что с какого-то времени на международной арене, особенно в Евросоюзе, моя страна уже не рассматривается как добросовестный и самостоятельный партнер. Мы помним, что когда Польша только вступала в ЕС, она получила большой кредит доверия и симпатий. А потом этот кредит был разбазарен. Во-первых, Польша сделала рывок в сторону авторитаризма, в ней нарушаются права обычных граждан, о чём говорят в кулуарах ЕС. Ну, это еще какое-то время воспринималось в Брюсселе и Страсбурге как детская болезнь незрелой польской демократии. Но вот безусловное и бессмысленное следование советам из Вашингтона – этого уже в ЕС не прощают. Кстати, Венгрия хотела от нас лишь моральной поддержки, а вовсе не каких-то конкретных действий, но и того не случилось. Теперь если кому-то понадобится узнать мнение Польши по любому вопросу, то они будут обращаться непосредственно к Вашингтону. Короче, то, что сейчас происходит, плохо для Польши.

Некоторые радикальные украинцы хотят убедить поляков, будто город Перемышль со временем вернется на территорию Украину. Их лозунги просто поражают: "Еще Польша не погибла, так погибнет вскоре…", а также – "Смерть ляхам!" Как к этому относится польское общество?

— В польском обществе есть абсолютное неприятие культивирования любых бандеровских лозунгов. А меня задевают не столько лозунги сами по себе, сколько то, что за эти противоправные действия никого не наказывают! К счастью, последователей Бандеры на Украине не так уж много, правда, они всегда и везде громко орут, так что другие люди испытывают страх перед их угрозами. И все это, безусловно, не способствует развитию нормальных отношений между РП и Украиной.

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14-го октября на Украине прошло празднование Дня защитника отечества, который странным образом совпал с годовщиной формирования УПА. Боевики этой организации развязали в свое время геноцид в отношении более чем 150 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галиции. Тем не менее, Порошенко подчеркнул в своем выступлении, что подвиги УПА всегда будут примером для украинцев. Что это, собственно, значит?

— Я помню, как президент Порошенко во время своего визита в Польшу вставал на колени перед памятником польским жертвам преступлений УПА. А сейчас он говорил иначе! Он либо отпетый циник, либо страдает одной из форм шизофрении. Скорее всего, циник.

А какой, по-Вашему, станет Украина в будущем?

— Эта страна, полагаю, может поразить нас. Сейчас на Украине много негатива, это — страна с непредсказуемым будущим. Думаю, что Порошенко и его команда будут изгнаны со своих постов, после чего наступит новая волна дестабилизации. На Украине есть реальные политические силы, которые могли бы поставить страну на ноги, но вряд ли у них будут шансы прийти к власти. Так что, думаю, Украину ждет дальнейшая политическая нестабильность и откат на обочину Евросоюза.

Ведь терпение ЕС по отношению к Украине почти уже иссякло, потому что Киев не выполняет принятых на себя обязательств. Тут речь идет не только о дискриминационных поправках к закону об образовании, которые противоречат принципам ЕС, но и о невыполнении Украиной Минских соглашений. Так что, Украина будет погружаться и дальше в глубины дестабилизации.