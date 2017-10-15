Посол Польши отреагировал на появление антипольских надписей в Киеве

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что нанесение антипольских надписей на стену с муралом образа Иоанна Павла II накануне его открытия являются делом рук тех, кто недоволен дружественными отношениями двух стран.

В воскресенье мурал с изображением папы Римского Иоанна Павла II официально открыли в Киеве. В субботу польские СМИ сообщили, что неизвестные нанесли свастику и надписи антипольской направленности на фасад этого здания. Полиция Киева завела уголовное дело.

"Расследование продолжается. Это не первый и не последний раз. Есть люди, которые недовольны тем, что отношения Польши и Украины очень хорошие", – цитирует Пекло "Укринформ".

Посол назвал политическую составляющую и обычное хулиганство в качестве возможных причин инцидента.

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Муралом называют живопись на архитектурных сооружениях и других зданиях. В Киеве в последние годы стала популярна такая живопись, изображения различной тематики регулярно появляются на домах в разных районах города.