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    Политика

    Порошенко о законе об образовании. Украина защитила государственный язык

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    Реформа образования: необратимые последствия (165)

    (обновлено: )8701
    По словам главы государства, в законе "Об образовании" Украина не просто защитили свой язык, но и на самом деле никоим образом не ограничила языки национальных меньшинств - ни венгерский, ни словацкий, ни румынский.
    Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с финалистами конкурса «Global Teacher Prize Ukraine».
    president.gov.ua

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украина в законе об образовании защитила государственный язык, и не ограничила использование языков нацменьшинств, заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с финалистами конкурса "Global Teacher Prize Ukraine".

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
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    "Нам удалось принять закон «Об образовании», который кардинальным образом меняет все образовательные технологии. Выводит на первый план учителя и дает ему свободу, позволяет воспитывать настоящих лидеров" — сказал президент.

    "Очень важно, что в законе "Об образовании" мы не просто защитили украинский язык, но и на самом деле никоим образом не ограничили языки национальных меньшинств — ни венгерский, ни словацкий, ни румынский", — сказал президент.

    Он также добавил, что новый закон позволяет детям учить и понимать украинский язык.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября. 

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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