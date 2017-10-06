Порошенко о законе об образовании. Украина защитила государственный язык

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украина в законе об образовании защитила государственный язык, и не ограничила использование языков нацменьшинств, заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с финалистами конкурса "Global Teacher Prize Ukraine".

"Нам удалось принять закон «Об образовании», который кардинальным образом меняет все образовательные технологии. Выводит на первый план учителя и дает ему свободу, позволяет воспитывать настоящих лидеров" — сказал президент.

"Очень важно, что в законе "Об образовании" мы не просто защитили украинский язык, но и на самом деле никоим образом не ограничили языки национальных меньшинств — ни венгерский, ни словацкий, ни румынский", — сказал президент.

Он также добавил, что новый закон позволяет детям учить и понимать украинский язык.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.