В Киеве подростки-экстремалки взбудоражили метрополитен

Скриншот видео

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Facebook появилось видео, на котором девушки-подростки экстремальным способом едут в метрополитене Киева.

Девочки стоят между вагонами движущегося поезда, чем подвергают свою жизнь опасности.

Пользовательница Наталья Макогон поделилась публикацией видео.

"Никто не сообщил машинисту. Ролики в инете с сообщениями о "естественной отбор и премию Дарвина" 100% популярнее пользования устройством "пассажир-машинист". Метро — это прочный металл и размазанным телом его поразишь и не удивишь, а мама будет плакать. Просто помните об этом", — написала Макогон.

Пользователи были возмущены тем фактом, что никто из пассажиров не сообщил машинисту о малолетних нарушительницах.

В конце апреля в Киеве рядом со входом на станцию метро "Голосеевская" был обнаружен труп неизвестного мужчины, его ударили ножом в сердце.