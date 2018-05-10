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    В Киеве подростки-экстремалки взбудоражили метрополитен

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    В соцсетях сообщили, что девочки встали между вагонами движущегося поезда, и таким способом ехали в метрополитене.
    Подростки-экстрималки в метро Киева
    Скриншот видео

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Facebook появилось видео, на котором девушки-подростки экстремальным способом едут в метрополитене Киева.

    Девочки стоят между вагонами движущегося поезда, чем подвергают свою жизнь опасности.

    Пользовательница Наталья Макогон поделилась публикацией видео.

    "Никто не сообщил машинисту. Ролики в инете с сообщениями о "естественной отбор и премию Дарвина" 100% популярнее пользования устройством "пассажир-машинист". Метро — это прочный металл и размазанным телом его поразишь и не удивишь, а мама будет плакать. Просто помните об этом", — написала Макогон.

    Пользователи были возмущены тем фактом, что никто из пассажиров не сообщил машинисту о малолетних нарушительницах.

    В конце апреля в Киеве рядом со входом на станцию метро "Голосеевская" был обнаружен труп неизвестного мужчины, его ударили ножом в сердце.

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