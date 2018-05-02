Кличко-младший озвучил условие возвращения на ринг

"Я был прав, когда сказал "Никогда не говори никогда" о возможном возвращении. Ведь все может измениться. Я действительно сказал, что завершаю спортивную карьеру и переключаюсь на другое. Но люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни. (…) Думаю, если я и выйду на ринг, то только в благотворительных целях", – сказал Кличко в интервью DW Russian, которое размещено в Youtube.

Смотрите также: "Спасибо и до свидания". Владимир Кличко о завершении боксерской карьеры

Ранее сеть активно обсуждала фотографии семейного отдыха Владимира Кличко на Барбадосе.