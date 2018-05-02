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    Кличко-младший озвучил условие возвращения на ринг

    (обновлено: )28801
    Украинский боксер Владимир Кличко, объявивший в 2017 году о завершении карьеры, не исключил своего возвращения в ринг. По его словам, это возможно "только в благотворительных целях".
    DW (Russian)/Youtube

    "Я был прав, когда сказал "Никогда не говори никогда" о возможном возвращении. Ведь все может измениться. Я действительно сказал, что завершаю спортивную карьеру и переключаюсь на другое. Но люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни. (…) Думаю, если я и выйду на ринг, то только в благотворительных целях", – сказал Кличко в интервью DW Russian, которое размещено в Youtube.

    Смотрите также: "Спасибо и до свидания". Владимир Кличко о завершении боксерской карьеры

    Ранее сеть активно обсуждала фотографии семейного отдыха Владимира Кличко на Барбадосе.

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