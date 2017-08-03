"Спасибо и до свидания". Владимир Кличко о завершении боксерской карьеры

В четверг было объявлено, что 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.

"В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить активную часть жизни и подготовиться к следующей главе, к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. И я — не исключение из правил, сейчас пришла моя очередь сделать это", — сказал Кличко в видеообращении, размещенном на его странице в YouTube.

"Я делаю это, да, с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям, Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая. Вместо того, чтобы сказать вам "спасибо, ребята, и до свидания", я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе со мной и с брендом "Кличко". Вместе мы креативнее продуктивнее и созидательнее во всех отношениях", — добавил боксер.

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Он отметил, что 27 лет назад сделал лучший выбор — выбрал профессию, которая стала его жизнью. "Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир в буквальном смысле этого слова. Мало таких стран на Земле, где я не бывал. (…) Я стал мотиватором, отельером, тренером, менеджером, промоутером, финансистом. Стал таким человеком, которым стремился быть", — подчеркнул Кличко.

Спортсмен заявил, что сумел добиться многого благодаря всемирной популярности спорта, своего таланта в нем и преданным фанатам.