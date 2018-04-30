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    Майдан преобразился. Как в Киеве тестировали музыкальные фонтаны

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    В Киеве протестировали свето-музыкальные фонтаны в центре Киева на Майдане Незалежности. Их запустят на центральной площади столицы 1 мая.
    Канал УНН на Youtube

    Как сообщает УНН, фонтаны запустили в воскресенье вечером в рамках плановой проверки перед официальным началом сезона. Тестирование прошло успешно и без сбоев.

    В репертуар шоу добавили около часа аудио. Новые композиции выбирали более 5000 киевлян путем онлайн голосования. В обновленный плейлист попали Джамала, Бумбокс, The Hardkiss и другие. В КГГА отметили, что музыкальное сопровождение будет обновляться и в дальнейшем, по мере того как его будут обрабатывать технические специалисты.

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