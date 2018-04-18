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    Видео редкой гориллы и ее детеныша умилило сеть

    (обновлено: )221
    Представители Смитсоновского зоопарка в США выложили видео, на котором самка редкой западной равнинной гориллы ухаживает за своим новорожденным детенышем.
    Smithsonian's National Zoo/Youtube

    Родителями новорожденного, которого назвали Moke стали 15-летняя мать Калайя и 26-летний отец Барака — это первый за десять лет случай рождения западной равнинной гориллы в зоологическом парке.

    Смотрите также: Сеть умилила прогулка гориллы на задних лапах

    Западная равнинная горилла проживает в горных первичных или вторичных лесах и в болотистой местности. Распространена в Анголе, Камеруне, Центральноафриканской республике, Республике Конго, Экваториальной Гвинее и Габоне. Вымерла в Демократической республике Конго. Содержится в зоопарках. 

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