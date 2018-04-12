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    Конфуз в прямом эфире. Журналист упал в бассейн во время интервью

    (обновлено: )12610
    Корреспондент Майк Бушелл упал в бассейн в прямом эфире утреннего шоу. Репортер брал интервью у команды британских пловцов, участвующих в Играх Содружества, которые проходят в Австралии.
    Канал Russell Babidge на Youtube

    Бушелл не заметил ступеньку на дне бассейна и, оступившись, упал в воду вместе со звуковым оборудованием. Гости эфира восприняли ситуацию с юмором. Журналист заметил, что все присутствующие на съемках "катаются по полу от смеха".

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    "Просто смотрите, куда вы ступаете, прежде чем заходить в бассейн", — предупредил зрителей Бушелл. Из-за намокшего оборудования возникли проблемы со звуком, и журналисту пришлось передать слово ведущим в студии. 

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