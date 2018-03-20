"Руки-базуки" пожаловался на невыносимые боли

В видеообращении Кирилл Терешин пожаловался на постоянные боли и высокую температуру, а также продемонстрировал свои руки, одна из которых стала больше другой в два раза и сильно покраснела.

"Я не пытаюсь прохайпиться снова или еще что-то. У меня действительно проблемы конкретные, у меня действительно температура 38,5 и очень сильный жар. Моя мать плачет, и я не знаю, что делать. У меня одышка идет, жар, я не знаю, что делать. Я молюсь богу, чтобы он мою оболочку забрал, я не хочу мучиться с этими болями", — сказал парень.

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Терешин также сообщил, что если проблемы со здоровьем не исчезнут через три недели, то он готов на госпитализацию.