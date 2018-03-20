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    Смертельное столкновение. В Мексике во время прыжка на парашюте погибла туристка

    (обновлено: )158
    В Мексике погибла туристка, упав на земле после столкновения с другим парашютистом. После падения женщину доставили в ближайшую больницу, но было уже поздно она умерла.
    Канал Reyes Héctor News на youtube

    На кадрах видно, как оба парашютиста пытаются приземлиться, но, не справившись с управлением, сталкиваются, и 47-летняя Урсула Эрнандес падает с высоты 15 метров, сообщает The Sun.

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    Журналист Хуан Перес опубликовал видео в интернете, написав: "Я уверен, что никто не будет привлечён к ответственности. Никто не регулирует эти виды услуг".

    Дело в том, что перед использованием парашюта туристы подписывают документ, освобождающий его владельца от любой ответственности.

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