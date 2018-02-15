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    Прорвавшая труба превратила киевскую улицу в озеро

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    Улица Лятошинского в Голосеевском районе столицы, по словам местных жителей, в течение часа превратилась в озеро из-за аварии на водопроводе.

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. На улице Лятошинского в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы, из-за чего дороги в жилом квартале быстро затопило.

    Как пишут местные жители в социальных сетях, прорвало трубу с холодной водой. Из-за этого часть автомобилей по тротуарам объезжает место коммунальной аварии.

    "Сорвало асфальт водой из труб, которые лопнули, возле "Космо" на Лятошинского. За час из района — озеро", — написала пользователь Facebook Елена Черкесова на своей странице.

    По ее словам, из-за сильного напора в районе прорыва потрескался асфальт.

    Напомним, в декабре 2017 года в Киеве в среду вечером на пересечении улиц Евгения Коновальца и Михаила Заднипровского прорвало теплотрассу.

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