Прорвавшая труба превратила киевскую улицу в озеро

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. На улице Лятошинского в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы, из-за чего дороги в жилом квартале быстро затопило.

Как пишут местные жители в социальных сетях, прорвало трубу с холодной водой. Из-за этого часть автомобилей по тротуарам объезжает место коммунальной аварии.

"Сорвало асфальт водой из труб, которые лопнули, возле "Космо" на Лятошинского. За час из района — озеро", — написала пользователь Facebook Елена Черкесова на своей странице.

По ее словам, из-за сильного напора в районе прорыва потрескался асфальт.

Напомним, в декабре 2017 года в Киеве в среду вечером на пересечении улиц Евгения Коновальца и Михаила Заднипровского прорвало теплотрассу.

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