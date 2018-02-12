Китайцы скопировали всемирно известного военного робота из США

Группа по разработке роботов в Чжэцзянском университете Китая представила четвероногого робота Цзюэин, сообщает China.org.cn.

Западные СМИ отмечают, что Цзюэин сильно похож всемирно известную разработку американской компании Boston Dynamics, создавшей еще в 2005 году для военных целей четвероногого робота BigDog. Для сравнения: BigDog способен переносить до 150 кг груза со скоростью до 6,4 км/ч и преодолевать уклон до 35 градусов.

Длина китайского робота составляет 1 метр, вес — 29 кг, скорость перемещения — 6 км в час, время автономной работы — 2 часа.

В настоящее время робот Цзюэин может бегать и прыгать, подниматься по лестнице, ходить по гравию, автоматически сгибаться и потом вставать, кроме того, у него есть много функций. Например, даже если робот споткнется на земле, он сможет автоматически вернуться в вертикальное положение.

Цзюэин может быть использован в таких практических ситуациях, как защита безопасности и предотвращение, расследование, оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий и т.д.

Кроме того, несмотря на то, что робот больше похож на стол на кривых ножках, он обладает невероятной устойчивостью и может переносить на себе до 20 кг веса.

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