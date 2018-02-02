Столичный уровень: в Киеве рабочие кладут асфальт в лужи и грязь

Видео facebook.com/vlad.dtp

В Киеве дорожные рабочие разочаровали автомобилистов качеством укладки дорожного покрытия. На улице Набережно-Печерская они укладывали асфальт лопатами прямо в лужи. Ямы также забрасывали просто щебнем и грязью.

Видео некачественного ремонта опубликовал Влад Антонов на своей странице в Facebook: "Киев. Кладут асфальт на набережно-печерской", — подписал он кадры дорожных работ.

Ранее в Оболонском районе Киева жители столицы сделали фотографии дорожных работников, которые укладывали асфальт прямо поверх выпавшего снега. Коммунальная корпорация "Укравтодор" тогда открестилась от их действий и заявила, что не имеет отношения к эти работам.

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