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    В соцсетях показали видео, как из палаточного городка "вывозят труп"

    (обновлено: )139241
    На странице "Родная Украина" в Facebook появилось видео, на котором заснято, как ночью из палаточного городка в Киеве якобы вывозят окоченелое тело. Многие пользователи соцсети усомнились в подлинности ситуации.
    facebook.com/Рідна-Україна

    На странице сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 11 января.

    Между тем, пользователи усомнились в реальности видео.

    "Сразу видно, что это постановка с манекеном, к тому же бездарная и сделана специально в этом месте, где полно камер, чтобы скомпрометировать активистов. Очень смешно, и в следующий раз для такой постановки пусть позовут настоящих киношников, может тогда будет немного похоже на правду", — отметил Руслан Музира.

    "Интересно, тело так легко двое погрузили на переднее сиденье внедорожника! Странно, очень странно. То ли лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю", — прокомментировал Паша Прончук.

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