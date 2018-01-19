В соцсетях показали видео, как из палаточного городка "вывозят труп"

На странице сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 11 января.

Между тем, пользователи усомнились в реальности видео.

"Сразу видно, что это постановка с манекеном, к тому же бездарная и сделана специально в этом месте, где полно камер, чтобы скомпрометировать активистов. Очень смешно, и в следующий раз для такой постановки пусть позовут настоящих киношников, может тогда будет немного похоже на правду", — отметил Руслан Музира.

"Интересно, тело так легко двое погрузили на переднее сиденье внедорожника! Странно, очень странно. То ли лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю", — прокомментировал Паша Прончук.

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