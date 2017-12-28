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    Представлено видео краш-теста гиперкара за 2 млн долларов

    (обновлено: )54
    Шведская компания Koenigsegg представила видео краш-теста модели Regera. Тираж составил всего 80 экземпляров, все они были распроданы. Гиперкар оснащен двигателем V8 с двумя турбинами.
    CBS TV/Youtube

    На записи видно, как Regera стойко выдерживает самые разнообразные испытания. Гиперкар переносит удары сбоку, спереди и сзади, в том числе и отбойными молотками.

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    Автомобиль на полной скорости загоняют на бордюр — таким образом эксперты моделируют ситуацию, когда водитель не справляется с управлением и машину выносит за пределы дороги. В результате гиперкар не потерял даже низко висящий бампер.

    Мощность автомобиля достигает 1500 лошадиных сил. Стоимость Koenigsegg Regera на старте составляла около двух миллионов долларов.

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