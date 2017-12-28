Представлено видео краш-теста гиперкара за 2 млн долларов

На записи видно, как Regera стойко выдерживает самые разнообразные испытания. Гиперкар переносит удары сбоку, спереди и сзади, в том числе и отбойными молотками.

Смотрите также: Акула едва не откусила руку спасителю: момент атаки

Автомобиль на полной скорости загоняют на бордюр — таким образом эксперты моделируют ситуацию, когда водитель не справляется с управлением и машину выносит за пределы дороги. В результате гиперкар не потерял даже низко висящий бампер.

Мощность автомобиля достигает 1500 лошадиных сил. Стоимость Koenigsegg Regera на старте составляла около двух миллионов долларов.