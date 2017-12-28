Недетский рекорд. В Тель-Авиве построили 36-метровую башню из Lego

Жители Тель-Авива собрали рекордную по высоте 36-метровую башню из детского конструктора Lego, которая может быть признана новым мировым рекордом в случае регистрации представителями книги Гиннесса, сообщила арабоязычная версия портала Euronews

Пока официальный рекорд удерживает 35-метровая башня из Lego, построенная в 2015 году в Италии.

Строительство башни в Тель-Авиве создатели посвятили восьмилетнему Омеру Саягу, который умер после борьбы с раком и был поклонником конструктора.

Разноцветную постройку собирали по частям в разных частях города в течение двух недель и во вторник соединили в рекордную по высоте башню на площади Ицхака Рабина. Церемония открытия состоялась в среду.

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