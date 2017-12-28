Недетский рекорд. В Тель-Авиве построили 36-метровую башню из Lego

Euronews.
Пока официальный рекорд удерживает 35-метровая башня из Lego, построенная в 2015 году в Италии.
Строительство башни в Тель-Авиве создатели посвятили восьмилетнему Омеру Саягу, который умер после борьбы с раком и был поклонником конструктора.
Разноцветную постройку собирали по частям в разных частях города в течение двух недель и во вторник соединили в рекордную по высоте башню на площади Ицхака Рабина. Церемония открытия состоялась в среду.
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