Стакан как аргумент. "Свободовец" Ильенко облил водой нардепа Скорика

Народный депутат Андрей Ильенко, который представляет в Верховной Раде ВО "Свобода", облил водой представителя "Оппозиционного блока" Николая Скорика.

Спор между парламентариями в прямом эфире телеканала ZIK возник на идеологическом фоне, собеседники обвиняли друг друга в бездействии.

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В конце концов Скорик предложил Ильенко "засунуть свои вопросы, знаете куда…", после чего последний выплеснул содержимое своего стакана в лицо оппоненту. На видео (см. выше) этот момент можно увидеть на 7.55.

Примечательно, что в эфире этого же канала в течение дня произошел еще один аналогичный случай. Так, бывший нардеп Людмила Супрун облила водой эксперта в банковской сфере Сергея Фурсу (видео см. ниже).

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