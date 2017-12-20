наверх
20.12.201701:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Стакан как аргумент. "Свободовец" Ильенко облил водой нардепа Скорика

    (обновлено: )30
    Спор между парламентариями в прямом эфире одного из телеканалов возник на идеологической почве, собеседники обвиняли друг друга в бездействии.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Народный депутат Андрей Ильенко, который представляет в Верховной Раде ВО "Свобода", облил водой представителя "Оппозиционного блока" Николая Скорика.

    Спор между парламентариями в прямом эфире телеканала ZIK возник на идеологическом фоне, собеседники обвиняли друг друга в бездействии.

    Смотрите также: Скандал в прямом эфире из-за Евромайдана. Нардепы покинули студию

    В конце концов Скорик предложил Ильенко "засунуть свои вопросы, знаете куда…", после чего последний выплеснул содержимое своего стакана в лицо оппоненту. На видео (см. выше) этот момент можно увидеть на 7.55.

    Примечательно, что в эфире этого же канала в течение дня произошел еще один аналогичный случай. Так, бывший нардеп Людмила Супрун облила водой эксперта в банковской сфере Сергея Фурсу (видео см. ниже). 

    Смотрите также: Саакашвили обратился к Порошенко с призывом добровольно уйти в отставку

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Флаги США и России
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Открытое письмо Михаила Саакашвили к Петру Порошенко
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент