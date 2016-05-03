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    "Минирования" в Одессе: поиск бомбы на железнодорожном мосту

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    Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда (269)

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    Неизвестные сообщили о минировании железнодорожного моста в Одессе поздно вечером в понедельник, пишут местные СМИ. Подробнее о ситуации в городе смотрите в видео.
    Канал "Новости 7 канал Одесса" в Youtube

    "Чтобы проверить сообщение, сооружение оцепила полиция. Транспорт по Водопроводной не пропускают ни в одну сторону, включительно с трамваями", — пишет 048.ua.

    Смотрите также: Митинг памяти жертв трагедии 2 мая у Куликова поля в Одессе

    Накануне, в день годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, неизвестные "заминировали" Куликово поле, где планировалось проведение траурных мероприятий. Участники траурного митинга в связи с ситуацией начали акцию у Куликова поля, но ближе к вечеру на площадь пришли представители "Правого сектора" и, как писали одесские СМИ, спровоцировали потасовку.

    Также накануне представители ряда общественных организаций заблокировали выезд в город из аэропорта Одессы депутатам "Оппозиционного блока" Юрию Бойко, Вадиму Новинскому и Евгению Бакулину.

    Видео: канал "Новости 7 канал Одесса" в Youtube.

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