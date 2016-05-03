В Одессу не пустили 8 журналистов для освещения траурного митинга - адвокат

ОДЕССА, 3 мая — РИА Новости Украина. Порядка восьми иностранных журналистов не пустили в Украину для освещения траурных мероприятий по случаю второй годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил РИА Новости адвокат Кирилл Шевчук, который представляет интересы одного из обвиняемых в суде по делу о событиях на Греческой площади в Одессе.

"Не пустили порядка восьми журналистов", — сказал Шевчук.

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Он отметил, что этих представителей СМИ не пропустили через украинский пограничный контроль в аэропорту Одессы. По его словам, среди этих журналистов представители Польши, Франции, Нидерландов, два представителя Германии.

В понедельник в Одессе на Куликовом поле прошел траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий 2 мая. Полиция Одессы с 30 апреля перешла на усиленный режим, в городе на праздники будут патрулировать все районы около 3 тысяч правоохранителей, Одесский окружной административный суд также ограничил проведение массовых мероприятий на Думской площади, запланированных на 2 мая.

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Ранее в Одессе неизвестные сообщили о заминировании Куликово поля. Правоохранители провели проверку территории площади, где запланирован митинг, и взрывчатку не нашли.

Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками "Евромайдана" — с другой. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.