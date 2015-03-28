Евро-2016: гол Испании в ворота сборной Украины

В матче пятого тура группового этапа отбора на Евро-2016 по футболу сборная Украины минимально уступила команде Испании. Поединок в Севилье завершился со счетом 1:0 в пользу команды Висенте дель Боске.

Единственный гол на 28-й минуте забил Альваро Мората. Впрочем, голов могло быть и больше. Так, в конце первого тайма ворота сборной Украины от пропущенного мяча спасла перекладина.

Смотрите фотоленту: Сборная Украины в Испании

Состав сборной Украины: Андрей Пятов, Александр Кучер, Артем Федецкий, Вячеслав Шевчук, Евгений Хачериди, Анатолий Тимощук, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко (Денис Гармаш, 76), Руслан Ротань, Андрей Ярмоленко, Роман Зозуля (Артем Кравец, 32, Филипп Будковский, 90).

В других матчах группы С Македония проиграла Белоруссии со счетом 1:2, а Словения разгромила 3:0 Люксембург.

Смотрите видео: Фанат Черногории файером попал вратарю сборной РФ Акинфееву в голову

Таким образом, в активе украинцев – 9 очков, у Испании – 12, лидирует после пяти игр Словения – у нее 15 очков.