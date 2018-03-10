Как заявила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная, информация о том, что ЦИК собирался аннулировать полномочия ТИК в Днепропетровске, не соответствует действительности.
На вопрос, обращались ли к ней народные депутаты с просьбой прекратить голодовку, Усенко-Черная ответила, что никто не обращался. Она подчеркнула, что будет голодать до тех пор, пока Верховная Рада не примет решение об обновлении состава ЦИК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".