наверх
10.03.201804:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Жанна Усенко-Черная

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    Миллион украинцев не смогут голосовать из-за отсутствия прописки
    18:53 26.06.2017
    165
    В МВД сообщили, что существующая система регистрации неэффективна, так как искажает государственную статистику по территориальному размещению населения.
    Центральная избирательная комиссия Украины
    В ЦИК заявили, что не собирались распускать ТИК в Днепропетровске
    23:49 15.11.2015
    842
    Как заявила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная, информация о том, что ЦИК собирался аннулировать полномочия ТИК в Днепропетровске, не соответствует действительности.
    Замглавы ЦИК Украины Жанна Усенко-Черная
    Усенко-Черная, объявившая голодовку, приняла участие в заседании ЦИК - СМИ
    22:35 02.11.2015
    66Местные выборы 2015: итоги
    На вопрос, обращались ли к ней народные депутаты с просьбой прекратить голодовку, Усенко-Черная ответила, что никто не обращался. Она подчеркнула, что будет голодать до тех пор, пока Верховная Рада не примет решение об обновлении состава ЦИК.
    Замглавы ЦИК Украины Жанна Усенко-Черная
    Охендовский подтвердил голодовку Усенко-Черной
    15:15 30.10.2015
    892Местные выборы 2015: итоги
    Как уточнил Михаил Охендовсикй, члены ЦИК не могут самоустраниться от выполнения своих обязанностей, так как это будет расцениваться как преступная бездеятельность.
    Жанна Усенко-Черная. Архивное фото
    Член ЦИК Усенко-Черная объявила голодовку - СМИ
    13:00 30.10.2015
    2487Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Как сообщила Жанна Усенко-Черная, в четверг ее госпитализировали в столичную больницу "Феофания" из-за "определенного криза". По ее словам, членам ЦИК угрожают физической расправой.
    Владимир Парасюк
    Депутат Парасюк устроил скандал на заседании Центризбиркома
    17:57 27.10.2015
    1020"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Народный депутат заявил, что "Порошенко нагнул" членов ЦИК Украины и высказал претензии члену комиссии Жанне Усенко-Черной.
    Генеральная прокуратура Украины
    ГПУ просят проверить информацию о подкупе членов Центризбиркома
    02:07 13.10.2015
    105Избирательная кампания по местным выборам
    Как отметили в ЦИК, информация о подкупе была обнародована 11 октября в Мариуполе во время пресс-конференции "представителей отдельных местных организаций партий".
    Центральная избирательная комиссия Украины
    ЦИК сформировал новый состав избиркомов в Харьковской области и Мариуполе
    22:14 12.10.2015
    245Избирательная кампания по местным выборам
    По словам заместителя главы ЦИК Жанны Усенко-Черной, новый состав харьковского областного избиркома имеет все шансы до 13 октября рассмотреть вопрос регистрации кандидатов от "Оппозиционного блока".
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    Выборы в Раду: эксперты прогнозируют массовые фальсификации
    18:30 26.10.2014
    4121Выборы в парламент 2014
    Пока в штабах основных политических сил сохраняется спокойствие, эксперты, собравшиеся на пресс-площадке РИА Новости Украина заявляют о массовых фальсификациях.
    Выборы в Верховную Раду - 2014
    Выборы Верховной Рады проходят в штатном режиме - ЦИК
    15:38 26.10.2014
    100Выборы в парламент 2014
    По словам Усенко-Черной, если бы не было проблем с организацией голосования на востоке Украины, то выборы можно было бы назвать одними из лучших по организации.
    Центральная избирательная комиссия
    Переселенцам с Востока разрешили голосовать не по месту прописки
    14:54 08.10.2014
    510Выборы в парламент 2014
    По словам Усенко-Черной, "никаких документов, которые подтверждают необходимость изменения места голосования, прилагать не нужно", от избирателя потребуются "только паспорт и заявление".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги