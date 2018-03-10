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На вопрос, обращались ли к ней народные депутаты с просьбой прекратить голодовку, Усенко-Черная ответила, что никто не обращался. Она подчеркнула, что будет голодать до тех пор, пока Верховная Рада не примет решение об обновлении состава ЦИК.