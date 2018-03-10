По словам супруги бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили Сандры Руловс, Саакашвили продолжает голодовку, но чувствует себя хорошо и бодро, "скорее всего ему уже продиктовано решение украинскими властями".
У Надежды Савченко есть необходимые личные качества и хороший фундамент, с которого можно начинать собственную, а не "под присмотром", опекой и контролем политическую карьеру, отмечает политолог Вадим Карасев.
Накануне адвокат украинки Марк Фейгин заявлял, что его подопечная возобновит сухую голодовку 6 апреля. При этом другой защитник Савченко - Николай Полозов - говорил, что окончательное решение она примет после разговора с сестрой.
По словам Надежды Савченко, она не бросит голодовку. По информации правозащитников РФ, температура и давление Надежды в норме. Ни на какую боль она не жалуется. О принудительном кормлении речь не идет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".