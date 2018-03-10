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    голодовка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Михаил Саакашвили в суде
    Саакашвили заявил, что покажет, как "умирает президент"
    19:14 11.12.2017
    1076Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, он показал, как может работать президент, а теперь покажет, как может умирать.
    Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс
    Супруга Саакашвили сообщила о его самочувствии в изоляторе
    00:53 11.12.2017
    621Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам супруги бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили Сандры Руловс, Саакашвили продолжает голодовку, но чувствует себя хорошо и бодро, "скорее всего ему уже продиктовано решение украинскими властями".
    Голодовка у здания Администрации Президента в Киеве
    В "Самопомочи" рассказали о самочувствии голодавших Сыроид и Пастуха
    16:41 25.06.2017
    128
    Согласно информации пресс-службы партии "Объединение "Самопомич", народный депутат Тарас Пастух, здоровье которого ухудшилось после шестидневной голодовки, проходит курс интенсивной терапии.
    Голодовка у здания Администрации Президента в Киеве
    Депутаты от "Самопомочи" прекратили голодовку
    15:25 24.06.2017
    120
    Как заявил народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Олег Березюк, на протяжении шести дней он "чувствовал себя значительно полезнее, чем 2,5 года в парламенте".
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    Фотоитоги 23 июня: задержание Гужвы, взрыв джипа в Киеве и голодовка под АП 
    17:59 23.06.2017
    209Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.
    Как фракция "Самопомич" голодает под Администрацией президента 
    13:44 21.06.2017
    391Невыносимый мусор Львова
    Вице-спикер парламента, нардеп от "Самопомичи" Оксана Сыроид также сообщила, что собирается голодать под Администрацией президента до окончательного решения властью "мусорной проблемы" Львова.
    Владимир Медяник в суде
    Экс-"регионал" Медяник объявил голодовку - адвокат
    22:54 01.10.2016
    292Дело Ефремова. Первый пошел?
    Голодовка будет прекращена, когда сторона обвинения проведет одновременный допрос основных свидетелей обвинения, на которых основывается подозрение, с подсудимым.
    Матерям пленных бойцов под АП не позволили разложить палатки
    Матерям пленных бойцов под АП не позволили разложить палатки
    05:16 09.08.2016
    634Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Матерям пленных бойцов на Донбассе не позволили разложить палатки из-за запрета КГГА. Пять женщин и нардеп Надежда Савченко ночуют около Администрации президента под открытым небом.
    Савченко на митинге под Администрацией президента
    Геращенко: голодовка митингующих не ускорит процесс освобождения пленных
    22:26 08.08.2016
    304Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко, голодовка женщин возле Администрации президента не растопит "сердца тех, у кого ключи от тюрьмы заложников".
    Шахтеры объявили голодовку в здании Минэнерго
    Шахтеры объявили голодовку в здании Минэнерго - Волынец
    12:05 05.08.2016
    171Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    По словам председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, горняки, которые в четверг начали голодовку в Министерстве энергетики и угольной промышленности, продолжают протестовать.
    Вадим Карасев
    Савченко - искренний романтик и продукт работы политтехнологов - Карасев
    14:18 03.08.2016
    5732Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    У Надежды Савченко есть необходимые личные качества и хороший фундамент, с которого можно начинать собственную, а не "под присмотром", опекой и контролем политическую карьеру, отмечает политолог Вадим Карасев.
    Надежда Савченко
    Савченко начинает голодовку в среду
    06:54 03.08.2016
    853Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам народного депутата Надежды Савченко, она намерена голодать до позитивного результата переговоров по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
    Очередная голодовка Савченко. Фотожабы
    Очередная голодовка Савченко. Лучшие фотожабы 
    05:34 03.08.2016
    4478Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Пользователи сети разразились многочисленными фотожабами, посвященных очередной попытке народного депутата Надежды Савченко объявить голодовку.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Шустер объявил голодовку
    21:06 26.04.2016
    2058Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    По словам журналиста Савика Шустера, он объявляет голодовку до тех пор пока ему не вернут право работать в европейской стране под названием Украина.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Порошенко попросил Путина допустить к Савченко врачей
    00:57 19.04.2016
    207Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По информации пресс-службы президента Порошенко, в связи с ухудшением здоровья Надежды Савченко, президент Петр Порошенко призвал допустить к Надежде Савченко украинских или немецких врачей.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко начала сухую голодовку - адвокат
    08:29 06.04.2016
    384Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Накануне адвокат украинки Марк Фейгин заявлял, что его подопечная возобновит сухую голодовку 6 апреля. При этом другой защитник Савченко - Николай Полозов - говорил, что окончательное решение она примет после разговора с сестрой.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД призывает Россию допустить врачей к Савченко
    19:01 04.04.2016
    111Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам спикера МИД Марьяны Бецы, поскольку Савченко намерена возобновить сухую голодовку с 6 апреля, МИД Украины призывает Россию разрешить доступ к ней украинских врачей немедленно.
    Надежда Савченко
    Савченко срочно нужны врачи - сестра
    17:11 26.03.2016
    395Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Согласно информации, в СИЗО, где содержится Надежда Савченко, нет ни врачей, ни медкабинета. Сестра Надежды Вера Савченко будет просить политиков отправить туда врачей.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко прекратила голодовку еще до фейкового письма Порошенко - сестра
    21:39 13.03.2016
    439Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам сестры Савченко Веры, целью письма была попытка поссорить стороны процесса. Согласно информации, пока остается неизвестным состояние Надежды Савченко.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко заявила, что не бросит голодовку
    06:30 13.03.2016
    988Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам Надежды Савченко, она не бросит голодовку. По информации правозащитников РФ, температура и давление Надежды в норме. Ни на какую боль она не жалуется. О принудительном кормлении речь не идет.
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