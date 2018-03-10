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    Татьяна Ковальчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    Миллион украинцев не смогут голосовать из-за отсутствия прописки
    18:53 26.06.2017
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    В МВД сообщили, что существующая система регистрации неэффективна, так как искажает государственную статистику по территориальному размещению населения.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Помощница Авакова стала замом главы МВД
    11:51 19.09.2016
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    Татьяна Ковальчук была помощницей Арсена Авакова, когда он являлся народным депутатом Верховной Рады. Позднее она перешла на должность помощницы главы МВД.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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