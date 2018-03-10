Сторонам конфликта в Украине необходимо обеспечить соблюдение определенных правил в отношении журналистов, недопустимо приравнивать их к представителям воюющих сторон, уверен бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин.
Украинцы должны договариваться прежде всего друг с другом, а международным структурам, в том числе представителям "женевской четверки", необходимо стимулировать и поддерживать эти переговоры, считает экс-омбудсмен РФ Владимир Лукин.
Спецпредставитель президента РФ Лукин, которому удалось добиться освобождения независимых наблюдателей ОБСЕ в Славянске, призывает противостоящие украинские силы начать переговоры по урегулированию кризиса в стране.
Условия, созданные для задержанных в Украине независимых наблюдателей ОБСЕ, были достаточно приемлемыми, заявил спецпредставитель президента РФ Лукин, предпринявший поездку в Украину с миссией их освобождения.
Лукин, предпринявший поездку в Украину с миссией освобождения наблюдателей ОБСЕ в Славянске, считает перспективным решение очень сложных политических проблем путем переговоров и "терпеливого выяснения отношений".
Украина готова обсуждать с прибывшим на восток представителем президента РФ Владимиром Лукиным и с другими возможными посредниками их вклад в освобождение иностранных наблюдателей, говорится в заявлении МИД Украины.
МИД РФ требует от Киева обеспечить безопасность Лукина, который отправился на юго-восток Украины для содействия урегулированию ситуации с задержанными в Славянске военными специалистами европейских стран.
РИА Новости удалось связаться с представителем президента РФ, экс-омбудсменом Лукиным, направленным на юго-восток Украины для переговоров об освобождении задержанных иностранных военных наблюдателей; с ним все в порядке.
Президент РФ Владимир Путин по просьбе Виктора Януковича отправляет в Киев омбудсмена Владимира Лукина в качестве посредника на переговорах с оппозицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".