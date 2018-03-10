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    Владимир Лукин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Представитель президента РФ Владимир Лукин
    Лукин: нельзя приравнивать журналистов к воюющим сторонам в Украине
    14:34 25.05.2014
    23Задержание журналистов LifeNews в Украине
    Сторонам конфликта в Украине необходимо обеспечить соблюдение определенных правил в отношении журналистов, недопустимо приравнивать их к представителям воюющих сторон, уверен бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин.
    Представитель президента РФ Владимир Лукин
    Вести диалог украинцы должны прежде всего друг с другом - Лукин
    17:43 07.05.2014
    15Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Украинцы должны договариваться прежде всего друг с другом, а международным структурам, в том числе представителям "женевской четверки", необходимо стимулировать и поддерживать эти переговоры, считает экс-омбудсмен РФ Владимир Лукин.
    Представитель президента РФ Владимир Лукин
    Противостоящим украинским силам надо сказать "стоп", заявил Лукин
    06:49 05.05.2014
    4Спецоперация на востоке Украины
    Спецпредставитель президента РФ Лукин, которому удалось добиться освобождения независимых наблюдателей ОБСЕ в Славянске, призывает противостоящие украинские силы начать переговоры по урегулированию кризиса в стране.
    Автомобиль ОБСЕ в Славянске
    Лукин: условия содержания миссии ОБСЕ были достаточно приемлемыми
    06:38 05.05.2014
    6
    Условия, созданные для задержанных в Украине независимых наблюдателей ОБСЕ, были достаточно приемлемыми, заявил спецпредставитель президента РФ Лукин, предпринявший поездку в Украину с миссией их освобождения.
    Представитель президента РФ Владимир Лукин
    Лукин считает перспективным "терпеливое выяснение отношений"
    06:32 05.05.2014
    12
    Лукин, предпринявший поездку в Украину с миссией освобождения наблюдателей ОБСЕ в Славянске, считает перспективным решение очень сложных политических проблем путем переговоров и "терпеливого выяснения отношений".
    Уполномченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
    Лукин прокомментировал аудиозапись "разговора со Стрелковым"
    11:29 03.05.2014
    124
    Спецпредставитель президента РФ Владимир Лукин прокомментировал размещенную в интернете СБУ аудиозапись, которая зафиксировала его разговор с руководителем обороны Славянска Игорем Стрелковым.
    Уполномченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
    МИД Украины заявляет, что армия не препятствовала миссии Лукина
    10:48 03.05.2014
    4Спецоперация на востоке Украины
    МИД Украины заверяет, что украинские военнослужащие не препятствовали въезду миссии представителя президента РФ Владимира Лукина, направленной для разрешения ситуации с наблюдателями ОБСЕ, в Славянск.
    Уполномченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
    Украина готова обсуждать с Лукиным вопрос освобождения наблюдателей
    15:58 02.05.2014
    5Отношения Украины и России
    Украина готова обсуждать с прибывшим на восток представителем президента РФ Владимиром Лукиным и с другими возможными посредниками их вклад в освобождение иностранных наблюдателей, говорится в заявлении МИД Украины.
    МИД РФ
    МИД РФ требует, чтобы Киев обеспечил безопасность Лукина в Украине
    13:48 02.05.2014
    9Спецоперация на востоке Украины
    МИД РФ требует от Киева обеспечить безопасность Лукина, который отправился на юго-восток Украины для содействия урегулированию ситуации с задержанными в Славянске военными специалистами европейских стран.
    Уполномченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
    РИА Новости удалось связаться с направленным в Украину Лукиным
    12:58 02.05.2014
    15Спецоперация на востоке Украины
    РИА Новости удалось связаться с представителем президента РФ, экс-омбудсменом Лукиным, направленным на юго-восток Украины для переговоров об освобождении задержанных иностранных военных наблюдателей; с ним все в порядке.
    Уполномченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
    РФ не может связаться с Лукиным, направленным в Украину на переговоры
    12:03 02.05.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    "После начала карательной операции российская сторона пока не может установить связь с Лукиным", - отметил Песков.
    Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
    Сикорский: РФ сыграла конструктивную роль на переговорах в Киеве
    22:05 21.02.2014
    20Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава МИД Польши Радослав Сикорский, принимавший участие в переговорном процессе по урегулированию кризиса в Украине, высоко оценивает роль спецпредставителя России Владимира Лукина в переговорах.
    Уполномченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
    Омбудсмен РФ: переговоры в Украине прошли сложно, но конструктивно
    18:55 21.02.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Переговоры представителей украинских властей и оппозиции об урегулировании кризиса проходили сложно, но конструктивно, сообщил уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин.
    Юрий Мирошниченко
    Мирошниченко: подписи посредников под соглашением необязательны
    16:06 21.02.2014
    14
    Подписи иностранных посредников под соглашением об урегулировании кризиса в Украине не являются обязательными, заявил представитель Виктора Януковича в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.
    Уполномченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
    Российский омбудсмен опроверг, что уже направляется в Киев
    18:36 20.02.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин опроверг информацию о том, что уже направился в аэропорт для вылета в Киев.
    Владимир Путин и Виктор Янукович
    Путин по просьбе Януковича направляет в Киев омбудсмена как посредника
    16:36 20.02.2014
    8Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент РФ Владимир Путин по просьбе Виктора Януковича отправляет в Киев омбудсмена Владимира Лукина в качестве посредника на переговорах с оппозицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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