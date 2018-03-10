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    Филипп Ильенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Режиссер Ахтем Сеитаблаев (справа) во время съемок Киборгов
    В Госкино сообщили, сколько фильмов сняли за бюджетные деньги в 2017
    16:38 14.02.2018
    86
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, снято 17 игровых полнометражных фильмов, 13 короткометражных дебютных фильмов, 12 документальных и пять короткометражных анимационных.
    Афиша фильма Киборги
    "Киборги" стали рекордсменом за всю историю украинского кинопроката - Ильенко
    15:56 14.02.2018
    211
    В Госкино рассказали, что кассовый успех "Киборгов" важен не только с точки зрения поднятия рекордной планки зрительского интереса к украинскому кино.
    Афиша фильма Киборги
    "Киборги" побили рекорд кассовых сборов за выходные, собрав более 8 млн грн
    15:56 11.12.2017
    468
    По информации главы Госкино Филиппа Ильенко, за первый уикенд проката фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собрал 8,186 млн гривен, новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.
    На съемках фильма Ирония судьбы
    "Ирония судьбы" возвращается на телеэкраны украинцев - СМИ
    02:23 07.12.2017
    1819Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Появление знаменитой комедии Эльдара Рязанова ни в Новый год, ни в любой день не запрещено, поскольку не противоречит украинскому законодательству.
    Сериал Сваты
    Скандал вокруг "Сватов". Появился комментарий главы Госкино
    19:17 28.11.2017
    1858СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". При этом он добавил, что сериал не имеет отношения к искусству и культуре - "это бизнес".
    Кадр из сериала Сваты
    Госкино о "Сватах". Нет оснований запрещать сериал
    20:55 24.11.2017
    1792СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что сериал "Сваты" изначально создавался для "российского рынка", но отбирать прокатное удостоверение в Украине не будут.
    В Киеве открыли восстановленный кинотеатр Жовтень
    Госкино требует ужесточить санкции за нарушение квот на украинские фильмы
    22:20 17.10.2017
    193Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам главы госагентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, если кинопрокат и дальше будет развиваться только как структура, обслуживающая интересы иностранного кино, то необходимо введение значительно более строгих санкций за нарушение установленных квот.
    Кинотеатр Жовтень в Киеве
    В Госкино сообщили, сколько украинских фильмов выйдут в прокат в 2017
    12:34 31.08.2017
    104
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, украинские картины в прокате уже начали конкурировать друг с другом, из-за этого премьеры пришлось растянуть до начала следующего года.
    Филипп Ильенко
    Украина интегрируется в глобальный киноиндустриальный процесс - Ильенко
    05:22 05.12.2016
    207Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Глава Госкино Украины Филипп Ильенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что государственная поддержка даст серьезный толчок к развитию украинского кино.
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    Госкино аннулировало прокатные удостоверения еще 6 сериалам РФ
    19:14 06.09.2016
    403
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, в частности, отказано в государственной регистрации и выдаче прокатного удостоверения художественного фильма "Ночные стражи".
    Кадр из сериала Не зарекайся
    Нацсовет проверит телеканал Ахметова из-за сериала "о добрых ополченцах"
    17:27 21.04.2016
    1342Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Результаты проведенной проверки регулятор намерен огласить на следующем заседании в четверг, 28 апреля. При этом в Нацсовете уточнили, что будут принимать решение, учитывая мнение общественности.
    Кадр из сериала Не зарекайся
    Глава Госкино уволит комиссию, разрешившую сериал "про ополченцев"
    12:13 19.04.2016
    2245Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как заявил Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, положительное решение экспертов о возможности показа сериала "Не зарекайся" стало для него неприятной неожиданностью, и он не может с ним согласиться.
    Пульт от телевизора
    Украина запретила более 430 российских фильмов и сериалов - Ильенко
    08:52 11.03.2016
    2397
    Как сообщил глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, в законе о запрете российских фильмов есть неточности, которые усложняют, или даже делают невозможным его исполнение.
    Пустой кинотеатр. Архивное фото
    Госкино Украины из-за Безрукова запретило к показу фильм про Высоцкого
    02:40 19.02.2016
    362
    Как сообщил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко, к показу были запрещены 18 фильмов и один сериал российского производства. Актеры и режиссеры этих лент входят в т.н. "черный список".
    Кинотеатр Жовтень в Киеве
    Госкино представит в этом году восемь украинских фильмов
    05:27 14.02.2016
    226
    Фильмы "Сторожевая застава", "Максим Оса", "Оккупация", "Сказка старого мельника", "Урсус" и "Толока", а также мультфильмы "Никита Кожемяка" и "210 добрых дел" появятся на экранах страны в этом году.
    Кинотеатр
    Госкино: зритель готов смотреть украинское кино
    11:08 25.09.2015
    148
    Бюджет на производство национального кино увеличили более чем в два раза. По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, это позволит снять не меньше 10 полнометражных игровых киноленты.
    Кинотеатр украинского кино Лира
    Ильенко: кинотеатр "Лира" получит 250 тыс грн от государства
    15:26 10.09.2015
    52
    Как сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, кинотеатр "Лира", демонстрирующий только украинские фильмы, получит поддержку от государства в виде 250 тыс гривен.
    Филипп Ильенко
    Ильенко: за год в Украине запрещены к показу 376 российских фильмов и сериалов
    13:49 11.08.2015
    357
    Глава Госкино Украины сообщил, что экспертная комиссия рассмотрела вопрос о предоставлении прокатных удостоверений 553 фильмам и сериалам. Из них 376 получили отказы.
    Актриса Елена Яковлева в роли следователя Каменской
    Госкино Украины запретило к показу сериалы "Каменская" и "Отряд"
    18:00 04.08.2015
    670
    Председатель Госкино Филипп Ильенко сообщил о новых телесериалах и фильме, которые запрещены к показу в Украине. Ранее Рада приняла закон, который запрещает телефильмы, пропагандирующие российские силовые структуры.
    Пульт от телевизора
    Госкино аннулировало прокатное удостоверение российского сериала "Легавый"
    16:58 27.07.2015
    352Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Ильенко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что Госкино приняло решение аннулировать прокатное удостоверение и отменить государственную регистрацию сериала "Легавый".
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    "Киборги" стали рекордсменом за всю историю украинского кинопроката - Ильенко
    15:56 14.02.2018
    211
    В Госкино рассказали, что кассовый успех "Киборгов" важен не только с точки зрения поднятия рекордной планки зрительского интереса к украинскому кино.
    Режиссер Ахтем Сеитаблаев (справа) во время съемок Киборгов
    В Госкино сообщили, сколько фильмов сняли за бюджетные деньги в 2017
    16:38 14.02.2018
    86
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, снято 17 игровых полнометражных фильмов, 13 короткометражных дебютных фильмов, 12 документальных и пять короткометражных анимационных.
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