По информации главы Госкино Филиппа Ильенко, за первый уикенд проката фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собрал 8,186 млн гривен, новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.
По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". При этом он добавил, что сериал не имеет отношения к искусству и культуре - "это бизнес".
По словам главы госагентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, если кинопрокат и дальше будет развиваться только как структура, обслуживающая интересы иностранного кино, то необходимо введение значительно более строгих санкций за нарушение установленных квот.
Как заявил Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, положительное решение экспертов о возможности показа сериала "Не зарекайся" стало для него неприятной неожиданностью, и он не может с ним согласиться.
Председатель Госкино Филипп Ильенко сообщил о новых телесериалах и фильме, которые запрещены к показу в Украине. Ранее Рада приняла закон, который запрещает телефильмы, пропагандирующие российские силовые структуры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".