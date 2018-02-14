"Киборги" стали рекордсменом за всю историю украинского кинопроката - Ильенко

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Военная драма режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" стала абсолютным рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

"В прошлом году впервые за историю украинской независимости была полноценная премьерная осень, полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. Несколько раз появлялись лидеры проката. Первый рекорд установил фильм "DZIDZIO Контрабас", который был создан без государственной поддержки. Очень серьезные и успешные для нас результаты показали фильмы "Сторожевая застава" и "Красный". И абсолютным рекордсменом — причем не только в этом сезоне, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости — стал фильм "Киборги ". На сегодня его увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн", — цитирует Укринформ Ильенко.

Он добавил, что это "абсолютный рекорд для украинского кино в украинском прокате за весь период независимости".

Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2014 года запретило к показу 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.