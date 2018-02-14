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    Культура

    "Киборги" стали рекордсменом за всю историю украинского кинопроката - Ильенко

    (обновлено: )15231
    В Госкино рассказали, что кассовый успех "Киборгов" важен не только с точки зрения поднятия рекордной планки зрительского интереса к украинскому кино.
    Афиша фильма Киборги
    Фото ТСН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Военная драма режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" стала абсолютным рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.

    Кадр из фильма Киборги
    Скриншот
    Кино о войне и патриотизме. Фильм "Киборги": заказанный успех

    Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко. 

    "В прошлом году впервые за историю украинской независимости была полноценная премьерная осень, полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. Несколько раз появлялись лидеры проката. Первый рекорд установил фильм "DZIDZIO Контрабас", который был создан без государственной поддержки. Очень серьезные и успешные для нас результаты показали фильмы "Сторожевая застава" и "Красный". И абсолютным рекордсменом — причем не только в этом сезоне, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости — стал фильм "Киборги ". На сегодня его увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн", — цитирует Укринформ Ильенко.

    Он добавил, что это "абсолютный рекорд для украинского кино в украинском прокате за весь период независимости".

    Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2014 года запретило к показу 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.

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