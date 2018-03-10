По мнению эксперта, "сомнительно, что война закончится при этом президенте и при этой власти, так как они прекрасно понимают, что в случае завершения гражданской войны им придется отвечать перед населением Украины".
По мнению эксперта, "для всех здравомыслящих политиков, как в Европе, так и на Украине, совершенно очевидно, что присоединение Украины к ЕС в перспективе менее пяти лет, исходя из наблюдаемых сейчас тенденций, невозможно".
Руководитель киевского филиала Института стран СНГ политолог Денис Денисов был вынужден покинуть Киев после того, как в его квартиру вечером нагрянули люди спортивного телосложения, а уже на следующий день – вооруженные.
Во время встречи в Астане будет все зависеть от реальных желаний и намерений в первую очередь представителей киевской власти и их представителей из-за океана, заявил директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.