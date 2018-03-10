наверх
10.03.201814:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Остап Ступка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Голод в Украине, 1932 год
    Голодомор – трагедия Украины, но не рассказывайте детям о каннибализме
    18:14 19.11.2014
    3428
    Журналист РИА Новости Украина Руслана Дмитриева провела опрос о том, как нужно говорить о Голодоморе, в частности с детьми.
    Слушание дела в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко
    Цитаты недели: ТС вне закона, Луценко продолжает шутить
    15:00 23.11.2012
    9
    "Что касается вопроса вступления (в ТС), то на сегодняшний день этот вопрос находится вне закона", - сказал первый вице-премьер Валерий Хорошковский.
    Отец был сильным человеком - Остап Ступка
    16:32 23.07.2012
    17
    Богдан Ступка скончался от болезни в больнице "Феофания", врачей рядом с ним не было, так как у них был выходной, рассказал сын актера Остап Ступка о последнем дне жизни своего отца.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны