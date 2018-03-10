наверх
10.03.2018
06:21
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
ФК "ПАОК"
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
Материалы
Связанные теги
Мультимедиа
Все
Самые читаемые
Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе
02:37 26.02.2018
160
Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
Донецкий "Олимпик" покидает Лигу Европы, проиграв греческому ПАОКу
23:58 03.08.2017
105
Ответный матч, прошедший в четверг в Салониках, завершилась со счетом 2:0 в пользу ПАОКа. В составе победителей голы забили Роберт Мак (24-я минута) и Гойко Цимирот (45).
Ультрас в Киеве жестоко избили фанатов греческого ПАОКа
04:47 29.07.2017
1230
Ультрас избили по крайней мере двух фанатов греческого клуба ПАОК. В заявлении Ultras Hearts говорится, что греки во время матча против донецкого "Олимпика" развернули "баннер в поддержку Путина".
"Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью первые матчи в Лиги Европы
23:09 27.07.2017
299
Донецкий "Олимпик" уверенно сыграл против греческого ПАОК - 1:1, а "Александрия" на выезде отыграла "всухую" против румынской "Астры".
Реброву предложили возглавить греческий "ПАОК" - СМИ
18:33 29.11.2016
170
По данным СМИ, технический директор греческого клуба Любош Михел встретился в Украине с Сергеем Ребровым около 15 дней назад, предложив наставнику киевского ФК "Динамо" должность тренера "ПАОК".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
0
Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе
02:37 26.02.2018
160
Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Греция
2
Киев
2
Лига Европы УЕФА
2
Салоники
1
Сергей Ребров
1
Украина
1
ФК "Олимпик"
1
ФК Александрия
1
ФК Динамо (Киев)
1
ФК Олимпиакос
1
ФК Олимпик
1
беспорядки
1
нападения
1
фк олимпи
1
Подборка тегов
ФК "ПАОК"
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все
Видео
Популярное
Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе
02:37 26.02.2018
160
Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе
02:37 26.02.2018
160
Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
Ультрас в Киеве жестоко избили фанатов греческого ПАОКа
04:47 29.07.2017
1230
Ультрас избили по крайней мере двух фанатов греческого клуба ПАОК. В заявлении Ultras Hearts говорится, что греки во время матча против донецкого "Олимпика" развернули "баннер в поддержку Путина".
Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе
02:37 26.02.2018
160
Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
Все теги