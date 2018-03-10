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    ФК "ПАОК"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Матч в Греции между ПАОКом и Олимпиакосом отменен из-за нападения на тренера. Видео
    Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе 
    02:37 26.02.2018
    160
    Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
    Футболисты ФК ПАОК
    Донецкий "Олимпик" покидает Лигу Европы, проиграв греческому ПАОКу
    23:58 03.08.2017
    105
    Ответный матч, прошедший в четверг в Салониках, завершилась со счетом 2:0 в пользу ПАОКа. В составе победителей голы забили Роберт Мак (24-я минута) и Гойко Цимирот (45).
    Избиение греческих футбольных фанатов в Киеве
    Ультрас в Киеве жестоко избили фанатов греческого ПАОКа 
    04:47 29.07.2017
    1230
    Ультрас избили по крайней мере двух фанатов греческого клуба ПАОК. В заявлении Ultras Hearts говорится, что греки во время матча против донецкого "Олимпика" развернули "баннер в поддержку Путина".
    Матч Лиги Европы Олимпик - ПАОК
    "Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью первые матчи в Лиги Европы
    23:09 27.07.2017
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    Донецкий "Олимпик" уверенно сыграл против греческого ПАОК - 1:1, а "Александрия" на выезде отыграла "всухую" против румынской "Астры".
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Реброву предложили возглавить греческий "ПАОК" - СМИ
    18:33 29.11.2016
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    По данным СМИ, технический директор греческого клуба Любош Михел встретился в Украине с Сергеем Ребровым около 15 дней назад, предложив наставнику киевского ФК "Динамо" должность тренера "ПАОК".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Матч в Греции между ПАОКом и Олимпиакосом отменен из-за нападения на тренера. Видео
    Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе 
    02:37 26.02.2018
    160
    Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
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